Itamaraty chama representante dos EUA no Brasil para esclarecimentos após nota em defesa de Bolsonaro

A embaixada americana disse que o ex-presidente e sua família têm sido ‘fortes parceiros’ dos EUA, e afirmou que a ‘perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil’

EFE/EPA/YURI GRIPAS / PISCINA Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse que Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, está sendo vítima de uma 'caça às bruxas'



O Ministério das Relações Exteriores do Brasil convocou o embaixador dos Estados Unidos em Brasília, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos sobre as recentes declarações do governo de Donald Trump em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A embaixada americana defendeu Bolsonaro e sua família, afirmando que eles são aliados dos Estados Unidos e que a perseguição política que enfrentam é inaceitável. Donald Trump criticou o tratamento que Bolsonaro vem recebendo no Brasil, descrevendo-o como uma vítima de uma “caça às bruxas”. Em resposta a essas manifestações, o presidente Lula reafirmou a importância da soberania nacional, deixando claro que não tolerará intervenções nas questões internas do país.

Durante seu mandato, Jair Bolsonaro fez várias declarações que foram interpretadas como tentativas de golpe, além de gerar tensões entre os diferentes Poderes da República. Após sua derrota nas eleições, ele incentivou a formação de acampamentos que culminaram nos ataques de 8 de janeiro, que abalaram a democracia brasileira. Atualmente, Bolsonaro enfrenta processos no Supremo Tribunal Federal por sua suposta liderança em uma trama golpista. Ele se encontra inelegível até 2030 e, caso seja condenado por crimes graves, pode enfrentar penas que ultrapassam 40 anos de prisão. A situação política no Brasil continua tensa, com repercussões significativas tanto no cenário interno quanto nas relações internacionais.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA