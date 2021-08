Polícia investiga ameaça de bomba no Congresso dos EUA

Segundo imprensa internacional, negociadores estariam conversando com homem dentro de uma caminhonete com um detonador

GFDL/Domínio Público Ameaça de bomba ocorreria nas imediações da biblioteca do Congresso



A polícia do Capitólio dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira, 19, que investiga “uma ameaça de bomba” perto da Biblioteca do Congresso. O dispositivo estaria dentro de uma caminhonete nas proximidades do local, que fica na frente do Capitólio do país, espaço que abriga o Legislativo norte-americano. Em mensagem no Twitter, a polícia de Washington D.C. afirmou que “esta é uma investigação sobre uma ameaça de bomba” e aconselhou as pessoas a “evitarem a região”. Apesar dos congressistas estarem de férias, funcionários que trabalham nos prédios foram evacuados do local. Segundo o canal NBC, até o momento nenhum explosivo foi encontrado, mas o motorista da caminhonete estaria segurando um detonador e afirmando que leva explosivos com ele. Negociadores do FBI estão no local, mas a polícia do Capitólio informou que, como a ocorrência está em andamento, não há qualquer confirmação sobre os desdobramentos da ação. “Daremos updates quando tiver informações que possam ser liberadas ao público”, pontuou.