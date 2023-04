Polícia italiana apreende duas toneladas de cocaína boiando no Mediterrâneo

De acordo com a corporação, essa é uma apreensão recorde; 1.600 barras da droga estavam em embalagens à prova d’água

HANDOUT / GUARDIA DI FINANZA PRESS OFFICE / AFP Duas toneladas de cocaína foram apreendidas pela polícia



A Polícia da Itália apreendeu duas toneladas de cocaína, avaliadas em cerca de R$ 2,15 bilhões, boiando no Mar Mediterrâneo, próximo a Sicília. De acordo com a corporação, essa é uma apreensão recorde. “Uma das maiores apreensões de droga efetuadas em território nacional”, diz a polícia em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 17. Isso porque no ano de 2021 inteiro foram apreendidas 20 toneladas da droga e, no mesmo período, houve um recorde de cocaína encontrada pelas autoridades. A polícia informou que as 1.600 barras de droga achadas estavam dentro de aproximadamente 70 pacotes à prova d’água, lacradas e envoltas por redes de pescadores. Além disso, havia um dispositivo de sinalização luminosa. Os “métodos peculiares de embalagem e a presença de um dispositivo luminoso para permitir o rastreamento” indicam que a carga foi despejada no mar por um cargueiro para ser recuperada posteriormente, diz outro trecho do comunicado.