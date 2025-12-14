Jovem Pan > Notícias > Mundo > Polícia prende suspeito de ataque a tiros em universidade dos EUA

Polícia prende suspeito de ataque a tiros em universidade dos EUA

Universidade Brown foi alvo de disparos no sábado (13) que deixaram dois mortos e oito feridos

  • Por Júlia Mano
  • 14/12/2025 10h08
Divulgação/Polícia de Providence Pessoa de interesse ataque Universidade Brown Polícia de Providence divulgou vídeo com imagens de um homem considerado "pessoa de interesse" no ataque à tiros contra estudantes da Universidade Brown, nos Estados Unidos

A Polícia de Providence prendeu neste domingo (14) um homem considerado “pessoa de interesse” no ataque a tiros na Universidade Brown. As autoridades ainda divulgaram um vídeo de circuito de segurança com imagens do suspeito, mas não revelou a sua identidade.

No sábado (13), a Universidade Brown, localizada no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, foi alvo de um ataque a tiros. Segundo informações da polícia, dois estudantes morreram e oito ficaram feridos.

