Polícia procura adolescente que estuprou garota de 15 anos dentro do mar em praia lotada na Inglaterra

Caso foi registrado em um dos pontos mais movimentados da cidade costeira de Bournemouth; suspeito tem 17 anos e fugiu

Google Street View/Reprodução Crime foi cometido em praia movimentada da Inglaterra



A polícia de Bournemouth, cidade costeira na Inglaterra, procura um jovem de 17 anos suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos dentro do mar em uma praia lotada no último domingo, 18. Em um comunicado enviado à imprensa local, os investigadores narraram que a vítima estava jogando bola dentro da água com um grupo de amigos quando o objeto caiu perto do suspeito nas imediações do oceanário, local turístico da cidade. O jovem jogou a bola de volta e começou a conversar com a adolescente, quando a puxou para uma parte mais funda do oceano e cometeu o estupro. Na conversa, ele teria falado que tinha 17 anos e estava viajando para a cidade de Birmingham. Além dessas informações, a polícia disse que o jovem tem aparente descendência paquistanesa e mede cerca de 1,7 metro. A vítima passou por exames e, apesar dos traumas, está bem fisicamente.