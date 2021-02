Policial mata artista de rua e provoca protestos violentos no Chile

Caso aconteceu com um jovem malabarista da cidade de Panguipulli, onde manifestantes incendiaram dez edifícios públicos

Reprodução Twitter LoonyPics O prefeito de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, culpou a polícia pelos incêndios e pela morte do malabarista



Um agente da polícia do Chile foi preso nesta sexta-feira, 5, por matar um artista de rua durante uma abordagem de rotina na cidade de Panguipulli. Imagens gravadas por testemunhas mostram o jovem malabarista se aproximando de um dos policiais, que imediatamente atira nos seus pés e, depois, no seu peito. Ele morreu na hora. O policial alega que agiu em legítima defesa porque o jovem estava empunhando uma faca. Já as testemunhas garantem que a vítima carregava apenas espadas de circo, cujas lâminas são cegas para evitar qualquer risco de ferimento.

O caso de violência policial gerou uma onda de protestos Panguipulli, onde manifestantes montaram barricadas e incendiaram dez edifícios de instituições públicas, incluindo a delegacia e o gabinete da Prefeitura. Pelo menos cinco pessoas foram detidas por desordem pública e sete por não cumprirem os protocolos de saúde implementados para combater o novo coronavírus. O prefeito Rodrigo Valdivia reiterou que o artista de rua era uma pessoa “pacífica e respeitosa” e que a sua morte, assim como os incêndios que aconteciam pela cidade, são de responsabilidade total da polícia.

*Com informações da EFE