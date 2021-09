Policial salva vida de criança desacordada em Nova York; veja vídeo

Ação feita pelo oficial para ajudar menino de dois anos foi registrada pela câmera corporal do servidor no bairro do Brooklyn

NYPDNews/TwItter/Reprodução de vídeo Policial fez massagem cardíaca no garoto até ele retomar consciência



A polícia de Nova York, nos Estados Unidos, divulgou nesta segunda-feira, 13, um vídeo que mostra o socorro feito por um oficial do estado a uma criança de dois anos no bairro do Brooklyn. Nas imagens, gravadas pela câmera corporal do policial no fim de agosto, é possível ver a família do garoto abrindo a porta de um carro e a mãe entregando o filho desacordado no braço do agente de segurança, chamado apenas de “DeLeon” na publicação. Ele começa a fazer uma massagem cardiorrespiratória na criança enquanto transeuntes e parentes do menino se aglomeram ao redor da cena. Em poucos segundos, a criança começa a chorar. “Ele está respirando”, diz o oficial após salvar o menino. “Seguindo o treinamento, ele rapidamente administrou a massagem na criança e salvou a vida dela”, afirmou nota divulgada pela polícia. A razão que fez o menino ficar desacordado não foi divulgada no comunicado. Veja, abaixo, vídeo da ação: