Polônia é o primeiro país a enviar apoio militar à Ucrânia

O ministério de Defesa da Polônia, Mariusz błaszczak, informou que enviou ajuda militar para a Ucrânia. Em uma publicação em sua conta no twitter, ele declarou: “o comboio com a munição que entregamos à Ucrânia já chegou aos nossos vizinhos. Apoiamos os ucranianos, somos solidários e nos opomos firmemente à agressão russa”. A Polônia é o primeiro país a atender aos pedidos de Volodymyr Zelensky e enviar ajuda para as tropas ucranianas. Desde quinta-feira, 24, quando Vladimir Putin autorizou que suas tropas invadissem a Ucrânia, o país tem sofrido invasões da por terra, água e mar. Nesta sexta-feira, segundo dia da invasão, os russo já chegaram em Kiev, capital ucraniana e tomam conta de Chernobyl, que começou a apresentar houve aumento de raios gama após a posse dos russos.