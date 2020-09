Secretário de Estado dos EUA, Pompeo viajará ao Brasil nesta semana

Mike Pompeo também passará por Colômbia, Suriname e Guiana na viagem pela América do Sul

Agência EFE Mike Pompeo estará no Brasil ainda nesta semana



Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo confirmou nesta terça-feira, 15, que fará uma viagem pela América do Sul nesta semana, na qual visitará Brasil, Colômbia, Suriname e Guiana. “Esta viagem destacará o compromisso dos Estados Unidos de defender a democracia, combater a Covid-19 enquanto revitalizamos nossas economias após a pandemia, e fortalecer a segurança contra as ameaças regionais”, comentou a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus.

Sem especificar as datas das diferentes etapas da viagem, a porta-voz afirmou que Pompeu passará pelas cidades de Paramaribo (Suriname), Georgetown (Guiana), Boa Vista e Bogotá (Colômbia. Na parada em Roraima, o representante americano “ressaltará a importância do apoio de EUA e Brasil ao povo venezuelano que foge do desastre” no país natal, segundo o comunicado de Ortagus. Depois, em Bogotá, Pompeu se reunirá com o presidente colombiano, Iván Duque, com quem abordará a “sólida parceria” entre ambos os países. Na viagem de volta, o secretário de Estado fará uma parada em Plano, no Texas, para visitar a Igreja Batista de Prestonwood.

*Com informações da Agência EFE