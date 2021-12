Portugal registra maior número de mortes por Covid-19 desde março

Com 21 mortes registradas nas últimas 24 horas, país europeu atingiu maior patamar registrado desde 18 de março; autoridades falam em ‘fase crescente da pandemia’

EFE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAÚJO Autoridades de saúde preveem que número de casos dobre a cada 20 dias



Portugal registrou a morte de mais 21 pessoas em decorrência da Covid-19, o número mais alto em um mesmo dia em quase nove meses, segundo boletim apresentado nesta sexta-feira, 3, pela Direção Geral de Saúde do país (DGS). O número de vítimas em 24 horas não ocorria no território português desde 18 de março, quando estava sendo iniciada a saída do confinamento geral decretado no país para conter a onda mais grave ao longo de toda a crise sanitária. A ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido, reforçou hoje que o país está em uma “fase crescente da pandemia” e que há previsão de que o número de casos dobre a cada 20 dias. Segundo balanço da DGS, ao longo das últimas 24 horas foram notificados 2.535 novos positivos. O número de pacientes internados com covid-19, contudo, caiu, passando para 904, o que representa 14 a menos do que ontem. Ao todo, 129 pessoas estão internadas nas UTIs dos hospitais portugueses.

A incidência acumulada, por sua vez, apresentou nova alta e chegou a 374 casos para cada 100 mil habitantes, número maior do que, por exemplo, ao da última quarta-feira, que foi de 349,8. Desde o início da pandemia, Portugal contabilizou 1.157.352 de positivos para o novo coronavírus e 18.492 mortes por covid-19. Segundo dados oficiais, cerca de 8,6 milhões de pessoas completaram o esquema de vacinação contra a doença, o que representa cerca de 86%% da população. Atualmente, a comissão técnica de imunização está avaliando aplicar doses em crianças de cinco a 11 anos. Além disso, a dose de reforço já foi dada a 1,3 milhão de pessoas, na maioria, com mais de 65 anos.

*Com informações da EFE