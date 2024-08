Possíveis ataques à convenção do Partido Democrata deixa FBI em alerta

Documento de serviço de segurança adverte que ‘a divisão política levou à violência no passado’ e que alguns radicais ‘veem as tensões políticas e sociais como uma oportunidade’

O FBI está em alerta para possíveis ataques à Convenção Nacional do Partido Democrata — que será realizada de 19 a 22 de agosto em Chicago — em represália ao atentado contra Donald Trump. O FBI e o Departamento de Segurança Interna (DHS) “continuam preocupados com o potencial de violência de retaliação após a tentativa de assassinato em 13 de julho de 2024”, diz documento oficial dos serviços de segurança. Até o momento, as forças oficiais não identificaram a preparação de nenhum ataque específico, mas estão em alerta porque “há indivíduos em algumas comunidades online que ameaçaram, incentivaram ou fizeram referência a atos de violência em resposta à tentativa de assassinato”.

O documento adverte que “a divisão política levou à violência no passado” e que alguns radicais “veem as tensões políticas e sociais como uma oportunidade de usar e promover a violência para fins ideológicos”. Thomas Matthew Crooks, um homem de 20 anos, fez disparos em um comício de Trump no estado da Pensilvânia em 13 de julho, ferindo o ex-presidente na orelha e matando um espectador. A investigação ainda não revelou a motivação de Crooks, que foi morto a tiros no local pelo Serviço Secreto, mas teorias da conspiração espalhadas por grupos de extrema-direita na internet apontam, sem evidências, para um complô ligado ao Partido Democrata.

Tanto republicanos quanto democratas condenaram as falhas de segurança do Serviço Secreto, forçando a demissão de sua diretora, Kimberly Cheatle. A convenção do Partido Democrata atrairá cerca de 50 mil pessoas ao centro de Chicago, incluindo políticos e autoridades como o presidente Joe Biden e a vice-presidente e candidata à presidência, Kamala Harris.

