Putin luta contra doença de Parkinson e câncer de pâncreas, apontam documentos vazados

Há vários meses, a saúde do líder da Rússia tem sido alvo de especulação



Em meio à guerra contra a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin tem enfrentado problemas de saúde causados por um câncer pancreático e a doença de Parkinson, de acordo com um novo relatório citando e-mails vazados do Kremlin. A veracidade dos documentos foi confirmada por uma fonte de inteligência russa ao tablóide The Sun. “Posso confirmar que ele foi diagnosticado com doença de Parkinson em estágio inicial, mas já está progredindo. Esse fato será negado de todas as formas possíveis e escondido. Putin recebe regularmente todos os tipos de esteróides pesados ​​e injeções inovadoras de analgésicos para impedir a propagação do câncer de pâncreas com o qual ele foi diagnosticado recentemente. Isso não apenas causa muita dor, mas ele tem estado com um inchaço no rosto e outros efeitos colaterais, incluindo lapsos de memória. Em seu círculo pessoal, há rumores de que, além do câncer de pâncreas, que está se espalhando gradualmente, Putin também tem câncer de próstata”, relevou a fonte ao jornal. Há vários meses, a saúde do líder da Rússia tem sido alvo de especulação, apesar do problemas terem sido negados pelo governo para projetar uma imagem de força. O relatório veio a público depois que Putin foi filmado com marcas nas mãos que aparentavam ser de injeções, enquanto visitava um campo de treinamento na região de Ryazan. O jornal independente russo Proekt afirmou que o presidente está sempre acompanhado por uma equipe médica, incluindo oncologistas, sempre que faz visitas oficiais.