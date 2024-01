Preços do petróleo fecham em alta após queda no estoque e tensões no Oriente Médio

Os preços do petróleo fecharam em alta devido a queda nos estoques de petróleo dos EUA e tensões no Oriente Médio, indicando um fortalecimento da demanda e preocupações com a instabilidade na região.

Angela / Pixabay O petróleo WTI para março teve uma alta de 2,02%, chegando a US$ 73,95 o barril na Nymex



Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, 18, impulsionados por sinais de aperto na oferta e demanda. A baixa nos estoques de petróleo dos Estados Unidos e as tensões no Oriente Médio foram os principais fatores que contribuíram para o aumento dos preços. Os estoques de petróleo dos EUA tiveram um recuo maior do que o esperado, o que indica um fortalecimento da demanda. Esses dados deram um impulso adicional aos preços da commodity, que já estavam em alta. Além disso, as baixas temperaturas nos EUA, que aumentam o consumo de energia, e os “fatores geopolíticos” também foram citados como impulsionadores do aumento dos preços. A Força Aérea paquistanesa lançou um ataque aéreo no Irã em retaliação a uma ofensiva iraniana que resultou na morte de duas crianças no Paquistão. Esses eventos aumentaram as preocupações de que a instabilidade na região possa se espalhar ainda mais.

Outro fator que contribuiu para a alta dos preços foi a sanção imposta pelo Tesouro dos Estados Unidos a uma empresa de navegação dos Emirados Árabes Unidos. A empresa é acusada de contornar o teto de preços imposto pelo G7 sobre o petróleo russo, como parte das punições pela guerra na Ucrânia. No mercado, o petróleo WTI para março teve uma alta de 2,02%, chegando a US$ 73,95 o barril na Nymex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange. Já o Brent para o mesmo mês subiu 1,56%, atingindo US$ 79,10 o barril na Intercontinental Exchange.

