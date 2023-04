Prédio ‘rola’ barranco abaixo no México e vai parar no meio da estrada 

Acidente aconteceu após um deslizamento de terra na cidade de Tijuana; não há relatos de feridos

Reprodução/Twitter/@CefasClaudino Prédio desaba no México após deslizamento de terra



Um prédio ‘rolou’ barranco abaixo no México após um deslizamento de terra em Tijuana no domingo, 9. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais pelo prefeito da cidade, Montserrat Caballero, mostra o exato momento em que o edifício vai desabando e para no meio da estrada, lançando uma nuvem de poeira no ar. Ainda não há relatos de feridos, contudo, no mesmo material compartilhado, é possível ver que uma equipe de emergência está no lugar e parte da rua está bloqueada, como se já fosse esperado que o prédio desabasse. O concelho da cidade disse que o prédio foi o segundo a desabar na área após um deslizamento de terra na região, e o prefeito disse que a via já foi liberada.

🇲🇽 Um prédio desaba após um deslizamento de terra em Tijuana, no México. Em 09/04/2023 pic.twitter.com/bhdI8ryhy2 — 🇧🇷Cefas Claudino🇧🇷 (@CefasClaudino) April 11, 2023

*Com informações da Reuters