Prova do MasterChef Espanha causa intoxicação alimentar em mais de 40 pessoas 

Produtora do reality, Shine Iberia, lamentou o ocorrido e disse que a prioridade é o cuidado das pessoas envolvidas; uma das vítimas alegou que perdeu cinco quilos em três dias

Reprodução/Youtube/@MasterChefEspana Participantes de Masterchef Espanha sofrem intoxicação alimentar após prova do programa



Mais de 44 pessoas tiveram intoxicação alimentar após uma prova do quarto episódio Masterchef Espanha, confirmou o jornal ’20 minutos’, citando o Ministério da Saúde espanhol. O programa foi transmitido no último domingo, 9. O caso foi denunciado publicamente por uma trabalhadora do Oceanogràfic de Valência que tinha sido convidada para participar da gravação. Em suas redes sociais, ela disse que passou mal e precisou ir ao hospital com urgência para tomar um remédio para parar de vomitar. “Perdi 5 quilos em três dias, disse a mulher. O caso foi confirmado pelo programa. Segundo o jornal ‘El Pais’, a produtora do reality, Shine Iberia, lamentou o ocorrido e que a prioridade é o cuidado alimentar das pessoas envolvidas. “Nós do MasterChef lamentamos muito o mal-estar manifestado por alguns participantes do programa. Este é um caso absolutamente excepcional nestes 11 anos de MasterChef em Espanha, um programa onde é prioridade absoluta garantir o cuidado alimentar das pessoas envolvidas”, declarou, acrescentando que os ingredientes estavam em bom estado. “O alimento foi analisado na origem com resultados positivos e a sua rastreabilidade foi garantida ao longo de todo o processo, conforme comunicado e documentado às autoridades sanitárias competentes”, disseram. O episódio que ocasionou a intoxicação era em comemoração dos 20 anos do aniversário do maior aquário na Europa e as equipes azul e vermelha tinham que cozinhar três pratos, rutos-do-mar, comida indiana e mediterrânea, para aproximadamente 120 pessoas.