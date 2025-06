Trump pode enviar fuzileiros navais para Los Angeles, medida que o governador da Califórnia classifica como ‘insana’

‘Eles não deveriam ser mobilizados em solo americano, enfrentando seus próprios compatriotas para realizar a fantasia insana de um presidente ditatorial’, declarou Gavin Newsom

BLAKE FAGAN / AFP Manifestantes incendiaram carros e entraram as forças de segurança em Los Angeles



O governo Trump pretende destacar 500 efetivos do corpo de fuzileiros navais em Los Angeles, na Califórnia, em resposta aos distúrbios entre manifestantes e forças de segurança pelas batidas migratórias das autoridades federais, afirmou um funcionário que pediu anonimato. “À luz das ameaças crescentes contra agentes e edifícios federais, 500 fuzileiros navais americanos da ativa de Camp Pendleton”, uma base situada ao sul da cidade, “serão destacados em Los Angeles para ajudar a proteger os agentes federais e os edifícios”, declarou a fonte.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, criticou a decisão “insana” do presidente “ditatorial” dos Estados Unidos, Donald Trump, de enviar centenas de fuzileiros navais para Los Angeles após dias de protestos contra as operações anti-imigração. “Os fuzileiros navais dos Estados Unidos serviram honoravelmente em múltiplas guerras em defesa da democracia”, publicou Newsom no X. “Eles não deveriam ser mobilizados em solo americano, enfrentando seus próprios compatriotas para realizar a fantasia insana de um presidente ditatorial”.

