Prefeito de Londres chama Trump de ‘racista, sexista, misógino e islamofóbico’

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, chamou Donald Trump de “racista, sexista, misógino e islamofóbico”, em resposta, nesta quarta-feira (24), a novos ataques proferidos contra ele pelo presidente americano em discurso na Assembleia Geral da ONU. “Eu olho para Londres, onde você tem um prefeito terrível, terrível, prefeito terrível”, declarou Trump na terça-feira (23) em um discurso incendiário na ONU. “Tudo mudou muito. Agora querem instaurar a sharia” (lei islâmica), acrescentou o mandatário republicano.

“Acredito que o presidente Trump demonstrou ser racista, sexista, misógino e islamofóbico”, reagiu Sadiq Khan, em declarações à emissora de TV britânica Sky News. Em 2016, Khan se tornou o primeiro muçulmano a governar uma grande capital ocidental. O prefeito também defendeu Londres, qualificando-a de uma “cidade liberal, multicultural, progressista e próspera”.

Donald Trump já atacou diversas vezes Sadiq Khan, filho de imigrantes paquistaneses, que em 2024 foi reeleito com folga para um terceiro mandato. Durante uma visita à Escócia, em julho, o presidente americano disse que o prefeito de Londres “fazia um trabalho terrível”.

Na semana passada, Trump fez uma visita de Estado ao Reino Unido, mas não foi a Londres. Ele se reuniu com o rei Charles III em Windsor, a oeste da capital, e com o primeiro-ministro Keir Starmer em Chequers, residência de campo a 70 km de Londres.

