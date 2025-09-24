Em discurso na ONU, Rei Felipe VI alerta que mundo vive em conflitos, guerras e tensões e pede urgência à paz

Durante fala na Assembleia Geral, monarca classifica a situação em Gaza como ‘devastadora’ e questiona a finalidade de bombardeios diante de mortes, destruição e fome

EFE/Ángel Colmenares Rei Felipe VI fala na Assembleia Geral da ONU



O rei da Espanha, Felipe VI, afirmou nesta quarta-feira (24) que o mundo já vive mergulhado em “conflitos, guerras e tensões” e defendeu ações urgentes para restaurar a paz. Ele destacou, em discurso na Assembleia Geral da ONU, que a estabilidade europeia depende de justiça e garantiu que a Espanha “continuará apoiando o que for preciso para que cheguemos a uma paz duradoura e segura” na Ucrânia.

Felipe VI estendeu a preocupação ao Oriente Médio, classificando a situação em Gaza como “devastadora”. Ele questionou a finalidade de bombardeios diante de mortes, destruição e fome, e disse que isso “envergonha a comunidade internacional”. O monarca foi enfático: “imploramos e exigimos que parem já esse massacre em Gaza”. Ele também condenou o terrorismo do Hamas, reconheceu o direito de Israel de se defender, mas exigiu que Tel-Aviv permita ajuda humanitária, implemente um cessar-fogo com garantias e liberte os reféns.

O rei defendeu que seja discutida “o mais rápido possível” a solução de dois Estados como caminho viável para a paz e reforçou que a ONU é “indispensável para a estabilidade global”, lembrando que “a dignidade dos seres humanos não é negociável”. Felipe VI alertou que viver em um mundo sem regras significaria “voltar à Idade Média”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Democracia

Felipe VI disse ainda estar preocupado com as ameaças às democracias pelo mundo, além de ter defendido políticas migratórias mais amplas. Para ele, “imigração adequadamente realizada é um vetor de desenvolvimento para os países que são destino dos imigrantes”, e a Espanha apoia “com plena convicção a aplicação de um pacto mundial migratório e de refugiados”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert