Prefeito de Mariupol teme catástrofe humanitária e diz que cidade deve ser completamente evacuada

Segundo Vadym Boichenko, as tropas russas não permitiram corredores humanitários para a evacuação segura dos civis: ‘Estão jogando conosco’

Reprodução / Twitter @CarlosS08594935 Embora Mariupol tenha sido alvo de inúmeros bombardeios por parte do exército de Moscou, o Kremlin nega ataques a civis



A cidade de Mariupol está à beira de uma catástrofe humanitária e deve ser completamente evacuada. A afirmação foi feita pelo prefeito do município portuário, localizado no sul da Ucrânia, nesta segunda-feira, 28. Segundo Vadym Boichenko, cerca de 160 mil civis ficaram presos na cidade sem energia elétrica. A expectativa era que 26 ônibus fizessem a evacuação de parte da população, situação que vem se repetindo nas últimas semanas. No entanto, de acordo com relato da administração municipal, as tropas militares da Rússia não concordaram em dar uma passagem segura para a saída dos civis. “A Federação Russa está jogando conosco”, disse o prefeito. De acordo com balanço citado por Vadym Boichenko no domingo, de 20 mil a 30 mil moradores de Mariupol foram enviados à força para a Rússia. Além disso, ele cita que cerca de 60 mil pessoas evacuaram a cidade pelos corredores humanitários. A estimativa é que 50% da população local, que chegava a cerca de 500 mil pessoas, deixaram o município desde 24 de fevereiro. Embora Mariupol tenha sido alvo de inúmeros bombardeios por parte do exército de Moscou, o Kremlin nega ataques a civis e culpa a própria Ucrânia pelas dificuldades para acordo de cessar-fogo entre as nações vizinhas. A expectativa é que uma nova reunião entre as delegações aconteça nesta segunda-feira e o presidente Volodymyr Zelensky está preparada para “discutir a neutralidade” e renunciar sua entrada à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Veja abaixo o cenário atual em Mariupol:

Imagens de drone mostram edifícios de Mariupol destruídos em meio à ofensiva russa na Ucrânia. pic.twitter.com/LVtIwx2V4b — Carlos Salas (@CarlosS08594935) March 26, 2022

*Com Reuters