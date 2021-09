Prefeito de NY pede que Michelle mande Bolsonaro se vacinar contra Covid-19

Bill de Blasio usou as redes sociais para republicar notícia sobre imunização da primeira-dama no país e disse que presidente do Brasil é ‘ameaça aos outros’

Ed Reed/Mayoral Photography Office Bill de Blasio usou as redes sociais para dar nova indireta a Bolsonaro



O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 29, para criticar abertamente o presidente Jair Bolsonaro e afirmar que o mandatário deveria tomar a vacina contra a Covid-19. O democrata compartilhou uma reportagem do jornal The New York Times com a informação de que a primeira-dama Michelle Bolsonaro se imunizou na cidade durante viagem para os Estados Unidos e foi taxativo: “Mande seu marido se vacinar também para que ele pare de ser uma ameaça aos outros”, afirmou. Essa não é a primeira vez na qual o governante provoca o presidente brasileiro usando as redes sociais. No último dia 20, quando o presidente estava no país norte-americano para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), de Blasio marcou Bolsonaro em uma publicação com o link dos locais que oferecem vacinação contra a Covid-19 na cidade.