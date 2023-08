Prefeito denuncia atentado no Equador um dia antes das eleições

Prefeito de La Libertad, Francisco Tamariz, afirma ter sido vítima de um ataque a tiros; veículo foi alvejado cerca de 30 vezes

Reprodução / Twitter @FLACOMENDOZA1 Prefeito viajava com sua esposa e outros dois parentes em um veículo blindado quando sua caminhonete foi alvejada cerca de 30 vezes



O prefeito Francisco Tamariz, da cidade litorânea de La Libertad, no Equador, denunciou ter sido vítima de um ataque a tiros neste sábado, 19, véspera das eleições gerais antecipadas no país. Em publicação no X, antigo Twitter, o político disse que há “mais de oito testemunhas” do ataque, que ocorreu por volta da meia-noite de sexta-feira. “Tentaram me matar”, escreveu na publicação. Tamariz, que era próximo do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017), viajava com sua esposa e outros dois parentes em um veículo blindado quando sua caminhonete foi alvejada cerca de 30 vezes por duas pessoas à paisana, que teriam supostamente saído de uma viatura policial. De acordo com ele, todos saíram ilesos do ataque. “Começaram a metralhar em questões de segundo (…), começaram a disparar contra nós, sequer questionaram quem estava ali. Se (o carro) não fosse blindado, irmão equatoriano, eu não estaria aqui. Seria impossível para mim estar falando com você com 30 tiros que foram direcionados à caminhonete”, disse o prefeito em comunicado, feito ao lado da esposa. Ambos apareceram com coletes à prova de balas. Como o site da Jovem Pan mostrou, ao sair de um comício em Quito, em 9 de agosto, o candidato à eleição Fernando Villavicencio foi morto a tiros. Em plena campanha para as eleições deste domingo, 20, também foram assassinados outro prefeito, um candidato a deputado e um líder local.

*Com informações da Agence France-Presse