Prefeitura de Kiev cancela toque de recolher de 35 horas

Decisão acontece cerca de duas horas após o anúncio da restrição à circulação de civis; segundo o prefeito Vitali Klitschko, são ‘novas informações do comando militar’

ARIS MESSINIS / AFP Com a mudança, continua em vigor o toque de recolher das 20h às 7h, como ocorre diariamente



Cerca de duas horas após anunciar um novo toque de recolher de 35 horas, que começaria às 20 horas deste sábado, 26, e acabaria às 7 horas da segunda-feira, 28, a Prefeitura de Kiev, capital da Ucrânia, decidiu suspender o período prolongado de restrição e revogar a medida. Em novo anúncio feito pelas redes sociais, o prefeito Vitali Klitschko afirmou que são “novas informações do comando militar”. Com a mudança, continua em vigor o toque de recolher das 20h às 7h, como ocorre diariamente desde que o país entrou em conflito com as tropas da Rússia. “Será possível circular pela capital e região no domingo à tarde”, diz mensagem. Anteriormente, com a restrição prolongada, apenas veículos autorizados poderiam circular pelas localidades e os moradores poderiam sair de suas casas apenas para irem aos abrigos, em caso de ataques aéreos. A avaliação inicial era que as ofensivas russas na região devem aumentar no final semanal, o que justificaria o bloqueio a movimentações de civis.