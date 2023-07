Premiê de Israel precisa ser hospitalizado às pressas por desidratação

Benjamin Netanyahu passou mal neste sábado após ficar horas em baixo do sol e sem proteção: ‘bebam água’, recomendou aos israelenses

EFE/EPA/ABIR SULTAN Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu participa de uma sessão de votação no Knesset, o parlamento israelense, em Jerusalém, Israel



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, precisou ser hospitalizado às pressas nesse sábado, 15, por desidratação. “Hoje ele se sentiu um pouco tonto e, a conselho de seu médico pessoal, dr. Zvi Berkowitz, foi levado à emergência do hospital Sheba” informa a nota emitida pelo seu gabinete. O Sheba Medical Center é o maior hospital de Israel perto de Tel Aviv. “A avaliação inicial é de desidratação”, afirma o comunicado, que também menciona que o primeiro-ministro se submeterá a uma série de exames adicionais. Uma primeira nota emitida pelo seu gabinete informou que Netanyahu passou algumas horas na sexta-feira, 14, no Mar da Galileia, no norte de Israel, sob um calor intenso. Em um vídeo, o premiê declarou que passou algum tempo com sua mulher no lago, “debaixo de sol, sem chapéu e sem água”. Não foi “uma boa ideia”, disse, acrescentando que se sentia melhor. Em outubro, ele foi hospitalizado durante uma noite depois de passar mal durante o jejum do Yom Kippur. Netanyahu, que voltou ao pode no final de 2022 ao lado de aliados dos partidos ultraortodoxos e da extrema-direita, recomendou aos israelenses que “passassem menos tempo sob o sol” e “bebessem mais água” nestes dias, marcados por altas temperaturas. O premiê que é acusado de corrupção, passa por dificuldades no âmbito doméstico, pois enfrenta uma oposição incessante ao projeto de reforma judicial defendido por seu governo.