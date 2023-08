Presidente da África do Sul apoia expansão do Brics antes da cúpula do grupo

‘Mais de 20 países se candidataram formalmente para ingressar no bloco’, disse o político

EFE/EPA/KIM LUDBROOK África do Sul sedia a 15ª Cúpula do BRICS a partir de 22 de agosto, onde as economias emergentes de Brasil, Rússia, Índia , África do Sul e China se unirão



O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, expressou neste domingo, 20, apoio à expansão do grupo de economias emergentes Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). O líder africano deu sua opinião sobre o crescimento do bloco dias antes do início da XV Cúpula de Chefes de Estado e de Governo, que ocorrerá na próxima terça-feira, 22, na capital Joanesburgo. “A 15ª Cúpula dos Brics discutirá uma série de questões, incluindo a importante questão da possível expansão dos membros dos Brics. Mais de 20 países se candidataram formalmente para ingressar nos Brics e outros manifestaram interesse em se tornar parte da família Brics”, disse Ramaphosa em um discurso no país. “A África do Sul apoia a expansão dos Brics. O valor dos Brics vai além dos interesses de seus atuais membros”, destacou o anfitrião da cúpula. O presidente enfatizou que, “para que seus esforços sejam mais efetivos, os Brics precisam construir alianças com outros países que compartilham suas aspirações e perspectivas”. “Um Brics ampliado representará um grupo diversificado de nações com diferentes sistemas políticos que compartilham um desejo comum por uma ordem global mais equilibrada”, argumentou.

Esta é a primeira cúpula presencial dos Brics desde 2019, período em que essas reuniões ocorreram por videoconferência devido à pandemia do coronavírus. Os presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; China, Xi Jinping; e África do Sul; assim como o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, participarão do encontro. Porém o líder russo, Vladimir Putin, estará ausente por causa do mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra ele por supostos crimes durante a Guerra da Ucrânia.

A África do Sul fez convite a 67 líderes do Sul Global para o evento, incluindo os presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e da Bolívia, Luis Arce. Além disso, foram convidados 20 dignitários de organizações internacionais, como o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat. O Brics representa mais de 42% da população mundial e 30% do território do planeta, além de 23% do produto interno bruto (PIB) e 18% do comércio global.