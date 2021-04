Presidente da Argentina, Alberto Fernández, testa positivo para Covid-19

Em suas redes sociais, o mandatário disse que, apesar de ter sentido dores de cabeça e uma febre de 37,3ºC, ele está fisicamente bem

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pelo mandatário no começo da madrugada deste sábado, 3, através de suas redes sociais. O diagnóstico veio no dia do aniversário do presidente após um exame de teste de anticorpos no sangue, mas Fernández disse estar aguardando o resultado de um teste PCR, mais confiável na detecção da doença. O mandatário disse ter sentido dores de cabeça e ter tido uma febre de 37,3ºC. Segundo ele, todas as pessoas com quem ele se encontrou nas últimas 48 horas foram avisadas da situação para que possam se isolar corretamente. Mesmo com o resultado positivo, Fernández disse estar bem fisicamente e psicologicamente. Ele ainda pediu que a população fique atenta e se cuide. “É evidente que a pandemia não passou, devemos continuar nos cuidando”, concluiu em seu perfil no Twitter.