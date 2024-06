Presidente da Bolívia anuncia novos comandantes militares após tentativa de golpe

Novo chefe do Exército, José Wilson Sánchez, ordenou que todas as tropas mobilizadas regressem aos seus quartéis

EFE/ Luis Gandarillas Foto tirada de um tanque militar em frente à sede do Governo da Bolívia, nesta quarta-feira em La Paz, Bolívia, 26 de junho de 2024. O presidente da Bolívia, Luis Arce, disse que o país “passa por uma tentativa de golpe de Estado”. 'état", diante de um movimento militar liderado pelo comandante geral do Exército Boliviano, Juan José Zuñiga, que arrombou a porta da sede do Executivo na cidade de La Paz



O presidente da Bolívia, Luis Arce, anunciou, nesta quarta-feira (26) novos chefes do Exército, da Marinha e da Força Aérea. As mudanças incluíram a posição do ex-comandante geral do Exército, Juan José Zúñiga, que parece estar liderando a rebelião. O novo chefe do Exército, José Wilson Sánchez, ordenou que todas as tropas mobilizadas regressem aos seus quartéis. “Ninguém quer as imagens que vemos nas ruas”, disse ele. Arce disse que aqueles que se levantaram contra o presidente estavam “manchando o uniforme”. Ele prometeu que a democracia será respeitada. A polícia com equipamento de choque colocou cercas ao redor do palácio do governo e da praça externa. Vídeos das ruas mostraram veículos blindados saindo do palácio, seguidos por soldados e jornalistas.

Na tarde desta quarta, o ex-presidente boliviano, Evo Morales, o presidente Luis Arce, usaram as redes sociais para informar que um golpe de estado estava sendo gestado na Bolívia. “Gesta-se o Golpe de Estado. Neste momento, pessoal das Forças Armadas e tanques se mobilizam na Praça Murillo”, escreveu Morales. “Denunciamos mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército Boliviano. A democracia deve ser respeitada”, disse Arce. Juan José Zuñiga, comandante do exército, declarou em outra mensagem na rede social, convocou uma mobilização Nacional para defender a Democracia frente ao golpe de Estado que é gestado e liderado pelo general.

*Com informações do Estadão Conteúdo