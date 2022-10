Presidente da França diz que há chance de paz na Ucrânia

Fala foi feita durante viagem oficial à Itália no último domingo; Macron destacou que cabe aos ucranianos e seus líderes decidir quando e como fazer

EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Presidente da França, Emmanuel Macron



O presidente da França, Emmanuel Macron, disse no último domingo, 23, que acredita que há uma chance de paz na Ucrânia, mesmo quando a Rússia alerta que o conflito poderia escalar. “A paz é possível”, disse Macron em uma conferência em Roma com o objetivo de buscar maneiras de promover a paz mundial, acrescentando que cabe aos ucranianos e seus líderes decidir quando e como fazer essa paz contra os invasores russos. No primeiro dia de visita oficial à Itália, o presidente francês falou no âmbito das reuniões da comunidade de Sant’Egidio, comunidade católica reconhecida por sua capacidade de mediação em conflitos armados ou guerras civis. As reuniões deste ano foram chamadas de “O Grito pela Paz”. A França enfatizou repetidamente a importância de manter abertos os canais diplomáticos ocidentais para Moscou desde que as forças russas invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro.

“E assim falamos de paz, do grito pela paz que você escolheu como seu título e apelo. Vocês trabalharam juntos, ao mesmo tempo em que os ucranianos lutam para resistir, defender sua dignidade e proteger suas fronteiras e seus território, e sua soberania nacional. Mas uma paz é possível. É a única que eles [ucranianos] decidem, quando decidirem e que respeitará seu direito como povo soberano”, disse. Macron foi à Itália para se reunir pela primeira vez com a nova primeira-ministra do país, a conservadora de extrema-direita Giorgia Meloni.

*Com informações da Reuters