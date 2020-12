Em 24 horas, Estados Unidos batem recorde de casos e mortes por Covid-19

Nova York é o estado que mais registrou óbitos pela doença; a Califórnia, por sua vez, é o mais afetado pelas contaminações

EFE/Justin Lane/Archivo Nova York é o estado com mais óbitos pela doença



Os Estados Unidos bateram um novo recorde de mortes diárias por Covid-19 nesta quarta-feira, 16, ao registrarem 3.784 óbitos, segundo a contagem realizada de forma independente pela Universidade Johns Hopkins. O país também estabeleceu um novo recorde de casos, com 250.458 contágios reportados nas últimas 24 horas. O estado de Nova York continua sendo o mais afetado do país em número de óbitos pelo coronavírus, com 35.927, seguido por Texas (24.896), Califórnia (21.654), Flórida (20.204), Nova Jersey (18.003), Illinois (15.777), Pensilvânia (13.109), Michigan (11.588), Massachusetts (11.513) e Geórgia (10.228). Em número de contágios, o estado mais afetado é a Califórnia, com 1.683.606, seguida por Texas (1.531.067), Flórida (1.155.335), Illinois (870.600) e Nova York (804.555).

*Com informações da EFE