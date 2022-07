Presidente da Guatemala é alvo de ataque a tiros no noroeste do país e sai ileso

Alejandro Giammattei e seu ministro da Agricultura, José Ángel López, participaram de uma atividade para incentivar pequenos produtores e empresários da região

O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, foi alvo neste sábado, 30, de um ataque a tiros contra sua comitiva quando viajava por um vilarejo no departamento (Estado) de Huehuetenango, próximo à fronteira com o México, no noroeste do país, informou o porta-voz do Exército, Rubén Tellez. O confronto entre soldados e indivíduos armados ocorreu em um posto de registro e segurança perimetral localizado a menos de 2 km de La Laguna, no município de Jacaltenango. Houveram feridos no local, mas o chefe de Estado saiu ileso.

“Unidades do Exército guatemalteco solicitaram a parada de um veículo que se aproximava do local, mas os ocupantes do mesmo, ao perceberem a presença de militares, iniciaram uma série de disparos, aos quais os soldados responderam… A reação dos ocupantes do veículo mereceu a resposta que foi dada ao tratar o ocorrido como um possível ataque à comitiva e à integridade do senhor presidente”, detalhou Tellez. Nesse local, Giammattei e seu ministro da Agricultura, José Ángel López, participaram de uma atividade para incentivar pequenos produtores e empresários da região a promover seus artigos e comercializá-los.

A tentativa de ataque ao presidente ocorreu em uma área montanhosa de Huehuetenango, a 400 metros da fronteira com o México, onde costumam atuar grupos de narcotraficantes. Um suposto cidadão mexicano foi baleado, e seus acompanhantes fugiram para o lado mexicano, onde autoridades prenderam quatro pessoas ligadas ao incidente. Uma granada para fuzil e um radiotransmissor foram encontrados no local do ataque. “Informamos ao povo da Guatemala e à comunidade internacional que o presidente da república encontra-se ileso e foi retirado do local de maneira oportuna”, assinalou o governo, acrescentando que “as operações de investigação das forças de segurança da Guatemala e do México para colher as informações que permitam determinar as intenções desse grupo continuam”.

*Com informações da EFE e AFP