Presidente da Shell diz que Europa será forçada a racionar energia no inverno

Baixa oferta de gás russo tem mexido com as negociações da UE; reservatório está em 62,6% da capacidade

REUTERS/Hannibal Hanschke Nord Stream está em manutenção e parou fornecimento de gás para a Europa



Por causa da oferta reduzida de gás russo, a Europa deve racionar energia durante o inverno que se aproxima. Segundo o presidente-executivo da Shell, Ben van Beurden, os países europeus estão correndo para encher os armazenamentos de gás natural antes de novembro. “Será um inverno muito difícil na Europa. Alguns países se sairão melhor do que outros, mas todos enfrentaremos uma escalada muito significativa nos preços da energia”, disse Beurden nessa quinta-feira, 14, na Conferência Aurora Spring, em Oxford. Como alternativa aos cortes russos, a Europa tem buscado o GNL dos EUA em volumes recordes e assina acordos com fornecedores da África para aumentar remessas. Para se ter um inverno seguro é necessário que, até 1º de novembro, o armazenamento tenha 80% da capacidade. O balanço da Gas Infraestructure Europe apontou que, em 13 de julho, está com 62,6% de sua capacidade.