Presidente da Ucrânia determina a convocação de militares da reserva

Medida visa reforçar as Forças Armadas ucranianas; É a segunda convocação realizada por Volodymyr Zelensky

Mykhaylo Markiv / The Presidential Administration of Ukraine - 9/11/2020 Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, determinou a convocação dos militares da reserva



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou um pronunciamento na noite desta terça-feira, 22, e convocou os militares da reserva. O ato ocorre em meio a escalada na crise ucraniana com a Rússia e o chamamento público ocorreu junto a divulgação de um ‘programa de patriotismo econômico’ que prevê uma mudança no sistema de recolhimentos e distribuição de impostos no país. Segundo o mandatário, será necessário “conquistar a independência econômica”. “Se ficarmos em silêncio hoje, desapareceremos amanhã. O trabalho diário está à nossa frente. E estamos prontos para isso. Confiança pessoal. Confiança no país. Confiança na nossa vitória. Não chore, ganhe”, declarou o Chefe de Estado. A convocação não significa que haverá embates entre as Forças Armadas da Ucrânia e da Rússia. Isso porque Volodymyr já havia convocado os reservistas para realizar treinamentos militares anteriormente.