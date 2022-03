Presidente da Ucrânia diz que é ‘questão de tempo’ para Rússia atacar território da Otan

Apesar do apelo, Zelensky tratou de enviar uma mensagem de esperança aos ucranianos, pedindo que seu povo continue lutando e acreditando na vitória diante dos russos

Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFP Volodymyr Zelensky pediu para que a Otan feche o espaço aéreo da Ucrânia



Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, pediu mais uma vez para que a Otan feche o espaço aéreo de seu país. Durante o pronunciamento deste domingo, 13, o líder ucraniano avisou que, caso contrário, membros da aliança militar serão atacados pela Rússia. “E agora repito novamente: se vocês não fecharem nossos céus, é apenas uma questão de tempo até que mísseis russos caiam em seu território, no território da Otan, nas casas dos cidadãos da Otan”, disse, em vídeo divulgado nas redes sociais. Mais cedo, 35 pessoas morreram em ataques aéreos contra uma base militar no oeste da Ucrânia, próxima da fronteira com a Polônia, país membro da Otan.

Apesar do apelo feito para a aliança limitar, Zelensky tratou de enviar uma mensagem de esperança aos ucranianos, pedindo que seu povo continue lutando e acreditando na vitória diante dos russos . O conflito acontece desde 24 de fevereiro e ainda não tem previsão para ser encerrado – na próxima segunda-feira, 14, a quarta rodada de negociações entre as nações está marcada para acontecer virtualmente. “Passamos pela pior privação da nossa história, mas ainda é preciso lutar para proteger o que temos de mais precioso. Nós vamos vencer, acredito nisso”, acrescentou o presidente da Ucrânia.