Quarta rodada de negociações entre Ucrânia e Rússia é marcada para esta segunda e será virtual

Os dois lados adotam tom otimista e falam em acordo ‘nos próximos dias’, mas o presidente ucraniano Vladimir Zelensky não abre mão da adesão do país à União Europeia

Niklas Halle'n/AFP Protesto contra a guerra em Londres pede que Vladimir Putin seja parado



O governo russo informou neste domingo, 13, que a quarta rodada de negociações com a Ucrânia foi marcada para amanhã, 14, e será realizada virtualmente. No último encontro, realizado na segunda-feira, 3, em Belarus, houve pequenos avanços na logística dos corredores humanitários, utilizados para a evacuação de civis. No entanto, os dois países se mostraram mais otimistas quando a um acordo de paz. Do lado ucraniano, Mikhailo Podoliako, assessor do presidente Volodymyr Zelensky e que participa ativamente das negociações com Moscou, declarou que a Rússia começou a falar “de forma construtiva”. “Acho que alcançaremos alguns resultados literalmente em questão de dias. Nossas demandas são o fim da guerra e a retirada das tropas. Vejo um entendimento e há um diálogo.” Os russos também falam em “progressos substanciais” nas negociações com Kiev. “Segundo as minhas expectativas, esse progresso pode crescer nos próximos dias em uma posição conjunta de ambas as delegações, em documentos para assinatura”, disse Leonid Slutski, que participa das negociações em nome do governo de Vladimir Putin.

A Rússia exige que a Ucrânia abandone os seus planos de entrar na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), aliança de cooperação militar do Ocidente, e na União Europeia. O presidente Zelensky já deu sinais de que a adesão à Otan não é mais uma prioridade, mas mantém conversas com o bloco de livre comércio europeu. “Há conversas internacionais regulares com o presidente do Conselho Europeu. Discutimos a questão do aumento do apoio financeiro à Ucrânia e da pressão sancionatória sobre o agressor. Foi dada especial atenção ao processo de negociação sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia”, comunicou Zelensky neste domingo, via Twitter.

Na quinta-feira, 10, os ministros das Relações Exteriores russo e ucraniano, Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba respectivamente, formaram o contato de mais alto nível entre as duas nações desde que a guerra começou, em 24 de fevereiro, mas ão conseguiram fazer nenhum progresso para a finalização do conflito bélico no Leste Europeu. O encontro entre eles durou uma hora e 40 minutos e ocorreu na presença do ministro turco das Relações Exteriores, Mevlüt Cavusoglu. Kuleba informou que não recebeu nenhuma promessa de Lavrov de que os disparos seriam interrompidos para que a ajuda a civis pudesse chegar. Uma das principais prioridades de Kiev é evacuar milhares de pessoas presas no porto sitiado de Mariupol.