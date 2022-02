Presidente da Ucrânia diz ter falado com Biden sobre sanções contra a Rússia e ajuda militar

Volodymyr Zelensky agradeceu os Estados Unidos pelo ‘forte apoio’ ao país após a invasão russa

Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFP Volodymyr Zelensky conversou com Joe Biden nesta sexta



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta sexta-feira, 25, que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre as sanções econômicas contra a Rússia e ajuda militar para a defesa do país. “Fortalecimento das sanções, assistência de defesa concreta e uma coalizão anti-guerra acabaram de ser discutidas com o presidente Joe Biden. Grato aos Estados Unidos pelo forte apoio à Ucrânia”, escreveu Zelensky em sua conta do Twitter. Mais cedo, o presidente ucraniano também agradeceu o governo da Suécia pelo fornecimento de assistência militar, técnica e humanitária. “Construindo uma coalizão anti-Putin juntos!”, disse. Nesta quinta, Biden anunciou novas sanções contra a Rússia. O democrata afirmou que os Estados Unidos vão limitar a capacidade do país em fazer negócios em dólar, euros, libras e ienes. Também haverá bloqueios aos ativos de quatro grandes bancos russos, que terão seus bens congelados.