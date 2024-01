Presidente da Ucrânia solicita investigação internacional sobre queda de avião russo

Zelensky expressou sua preocupação com a situação, afirmando que os russos estão brincando com a vida dos prisioneiros ucranianos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, solicitou nesta quarta-feira, 24, uma investigação internacional referente à queda de um avião russo. Segundo informações de Moscou, a aeronave transportava prisioneiros ucranianos que estavam a caminho de uma troca de detentos. Zelensky expressou sua preocupação com a situação, afirmando que os russos estão brincando com a vida dos prisioneiros ucranianos, bem como com os sentimentos de seus familiares e a sociedade em geral. No entanto, ainda não há informações oficiais se as vítimas eram realmente prisioneiros de seu país.

Publicada por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA