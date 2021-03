Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro recebe 1ª dose da vacina contra a Covid-19

O chefe de Estado foi vacinado depois que, segundo ele, 60% dos funcionários da área da saúde foram imunizados com a Sputnik V, que chegou ao país vizinho em 13 de fevereiro

EFE/EPA/Miraflore Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a esposa, a deputada Cilia Flores, receberam neste sábado, 6, a primeira dose da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19. “Minha primeira dose. Estou vacinado”, declarou Maduro em um vídeo transmitido pelo canal estatal “Telesur”, que transmitiu o momento da vacinação do presidente e de sua esposa. O chefe de Estado foi vacinado depois que, segundo ele, 60% dos funcionários da área da saúde foram imunizados com a droga russa, que chegou ao país vizinho em 13 de fevereiro. Ele manifestou a sua confiança no imunizante e reiterou que na próxima segunda-feira as 500 mil vacinas da chinesa Sinopharm começarão a ser aplicadas e que serão dadas, ao contrário da Sputnik V, em uma única dose.

De acordo com Maduro, entre os setores prioritários a serem vacinados estão os trabalhadores da saúde, autoridades governamentais, deputados, forças de segurança e pessoas vulneráveis ou com condições de morbidade. Até o momento, seu governo só informou sobre um acordo para 10 milhões de vacinas com a Rússia e, até o momento, 100 mil frascos chegaram ao país. Já sobre o acerto com a Sinopharm nenhum detalhe foi divulgado, e o que se sabe até agora é que a Venezuela tem 500 mil doses do imunizante do laboratório chinês.

Maduro espera que a vacinação em massa da população comece em abril, embora nesta sexta-feira tenha denunciado que dez países, sem revelar quais, estão acumulando as vacinas e que também há problemas na produção. A Venezuela tem oficialmente um total de 141.356 casos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia há um ano, dos quais apenas 6.531 estão ativos. Foram 1.371 mortes por Covid-19.

*Com informações da Agência EFE