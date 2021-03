Venezuela detecta ao menos 10 casos da variante brasileira da Covid-19

Seis desses casos foram registrados no estado de Bolívar, fronteira com o Brasil; governo estuda dimensão da contaminação

EFE/ Prensa Miraflores Nicolás Maduro informou a contaminação pela variante brasileira durante pronunciamento em canal estatal de televisão



Autoridades da Venezuela detectaram ao menos 10 casos da variante brasileira da Covid-19 no país, disse o presidente Nicolas Maduro nesta quarta-feira, 03, em pronunciamento no canal estatal de televisão “VTV”. “Detectamos na Venezuela a presença da variante brasileira da Covid-19 (…) é uma variante mais contagiosa”, afirmou Maduro. Do total de 10 casos, seis foram registrados no estado de Bolívar, na fronteira com o Brasil, além de dois em Caracas e outros dois em Miranda, que onde fica parte da região metropolitana da capital. “Estamos tentando determinar a magnitude (dos contágios) com testes PCR em locais onde há casos”, completou o presidente.

Ainda de acordo com o político, pessoas que testaram positivo para a variante estão isoladas e sendo acompanhadas por amigos ou familiares. A nova linhagem foi encontrada depois que um funcionário do Aeroporto Internacional de Maiquetia, que atende a capital, Caracas, apresentou sintomas de Covid-19 há 15 dias. Ele foi submetido a uma série de exames que apontaram o contágio pela variante brasileira, segundo Maduro. A Venezuela confirmou até agora 140.000 casos e 1.353 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.

*Com informações da EFE