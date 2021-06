Presidente das Filipinas ameaça prender quem não tomar vacina contra a Covid-19

Rodrigo Duterte afirmou que há uma crise em curso no país e pediu que moradores que não querem se vacinar se mudem para Índia ou Estados Unidos

EFE/EPA/MARK R. CRISTINO Até o momento, 2,1 milhões de pessoas foram vacinadas nas Filipinas



O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, ameaçou com prisão os moradores do país que se recusarem a tomar vacinas contra a Covid-19. “Vocês escolhem, ou se vacinam ou serão presos. Não me levem a mal, há uma crise neste país. Me sinto exasperado porque os filipinos não estão ouvindo o governo”, afirmou em coletiva de imprensa na última segunda-feira, 21. Ele sugeriu que aqueles que não tivessem interesse nos imunizantes se mudassem para os Estados Unidos ou Índia e afirmou que as prisões locais são “sujas e fedorentas”. As ameaças feitas pelo presidente não são compatíveis com o avanço da vacinação no país, que até o último dia 20 tinha vacinado apenas 2,1 milhões de pessoas. A população total das Filipinas ultrapassa os 110 milhões de moradores.

Duterte é criticado pela população local pela dura imposição de medidas restritivas diante do vírus e por se recusar a abrir escolas no país fechadas há mais de um ano para evitar a disseminação da doença. A justificativa dada por ele é de que a nação não tem condições financeiras de arcar com uma possível crise sanitária acarretada pela propagação desenfreada da Covid-19. As Filipinas são consideradas como foco de um dos principais surtos da Covid-19 na Ásia atualmente e registraram mais de 20 mil mortes desde o início da pandemia, assim como 1,3 milhão de casos da doença.