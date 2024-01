Presidente de Portugal dissolve parlamento e convoca eleições antecipadas

Medida foi tomada após a renúncia do primeiro-ministro António Costa, do Partido Socialista, devido a uma crise política relacionada a um caso de tráfico de influências

MARIO CRUZ / AFP Essa medida foi tomada após a renúncia do primeiro-ministro António Costa, do Partido Socialista, em novembro do ano passado



O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, tomou a decisão de dissolver o Parlamento e convocar eleições legislativas antecipadas para o dia 10 de março. Essa medida foi tomada após a renúncia do primeiro-ministro António Costa, do Partido Socialista, em novembro do ano passado. A crise política no país teve início após uma série de detenções relacionadas a um caso de tráfico de influências envolvendo o chefe de gabinete de Costa e o ministro das Infraestruturas. A situação se agravou quando o Ministério Público anunciou a Operação Influencer, que investiga irregularidades nos negócios de lítio e hidrogênio, levando a uma investigação sobre Costa no Supremo Tribunal de Justiça. Diante desses acontecimentos, o primeiro-ministro renunciou e afirmou que não se candidataria a outro mandato. O Partido Socialista, que lidera as pesquisas, mas não possui maioria absoluta, nomeou Pedro Nuno Santos como novo secretário-geral em dezembro. Essa será a nona vez que Portugal passa por eleições antecipadas desde a instauração da democracia em 1974, após a queda da ditadura liderada por António de Oliveira Salazar. As listas de deputados podem ser entregues até o dia 29 de janeiro e a campanha eleitoral terá início no dia 25 de fevereiro.