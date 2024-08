Presidente de Portugal pede serenidade após terremoto de 5,3 graus que não causou danos

Tremor ocorreu no mar, com epicentro cerca de 60 quilômetros a oeste de Sines, município localizado aproximadamente 90 quilômetros ao sul de Lisboa, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

MARIO CRUZ / AFP Episódio foi na madrugada desta segunda-feira (26)



O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu nesta segunda-feira (26) “serenidade” à população após o terremoto de 5,3 graus na escala Richter registrado na madrugada desta segunda-feira na costa próxima a Lisboa, que também foi sentido na Espanha, mas não causou danos. “A mensagem simples é serenidade, tranquilidade, normalidade. Qualquer pessoa que vá a Lisboa poderá verificar isso e, pelas informações que temos de outros pontos da área supostamente atingida, é a mesma coisa. É um início de semana normal, natural, sem nenhum motivo de preocupação”, declarou o chefe de Estado em declaração à imprensa após se reunir com o governo para analisar a situação.

O tremor ocorreu no mar, com epicentro cerca de 60 quilômetros a oeste de Sines, município localizado aproximadamente 90 quilômetros ao sul de Lisboa, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). As autoridades descartaram o risco de tsunami.

Em linha com o que foi adiantado pelo IPMA e pela Autoridade de Proteção Civil, Rebelo de Sousa reiterou que não há registro de danos pessoais ou patrimoniais devido ao tremor e comemorou que as réplicas sentidas até agora mostram uma tendência decrescente, “afastando-se do que aconteceu em 1969”, em referência ao terremoto de magnitude 7,9 no sul do país que causou várias mortes e afetou infraestruturas há 55 anos.

Por outro lado, o presidente destacou a “capacidade de resposta muito rápida” da Proteção Civil e do governo português, que tiveram “uma coordenação muito boa” e cuja resposta “não foi mais rápida porque as informações tiveram que ser validadas”.

Horas antes, o comandante nacional da Proteção Civil portuguesa, André Fernandes, explicou em outra entrevista coletiva que as autoridades entraram em uma “fase de monitoramento” da situação, embora tenha garantido que esse terremoto “não atende aos critérios para a ativação dos planos especiais existentes para esse tipo de evento”.

Esses planos são ativados quando são registrados terremotos de 6,1 graus ou superior, portanto, uma magnitude de 5,3 é “uma situação perfeitamente normal para a resposta operacional e a capacidade de apoio”, de acordo com o comandante.

Quatro tremores secundários foram sentidos após o terremoto, um com 1,2 grau, um segundo com 1,1 grau, um terceiro de 0,9, e o último de magnitude 1.

*Com informações da EFE

