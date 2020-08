Presidente de Portugal resgata duas jovens do afogamento em praia; assista

Reprodução Presidente português se lançou ao mar para ajudar em resgate



O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ajudou no resgate de duas banhistas na praia de Alvor, na região do Algarve, onde está por dois dias, para aproveitar a folga e tentar promover o turismo da região. O chefe de Estado, que poucos minutos antes havia atendido jornalistas, se lançou na água ao ver duas mulheres que tinham caído de uma canoa a alguns metros de distância. Veículos de imprensa locais conseguiram capturar o momento em que Rebelo de Sousa socorre as banhistas, antes que um homem, em uma moto aquática, as retira do mar. Depois do incidente, cercado por dezenas de curiosos, o presidente português voltou a atender os jornalistas para falar sobre o que havia acabado de acontecer.

A VER‼️ Resulta que o presidente de Portugal rescatou esta mañá a dúas mozas que caeron dun kaiak en Alvor no Algarve.

Xusto as cámaras da 📺SIC estaban alí porque era o seu primeiro día de vacacións.

As dúbidas enfrontan os seus seguidores cos que o acusan dunha montaxe. pic.twitter.com/WKqKAkEpLm — o Alberto Mancebo (@AlbertoMancebo) August 15, 2020

“Aquelas jovens vinham de outra praia, e como a corrente é muito grande, foram arrastadas para fora e vieram em direção a essa praia. Eles tombaram e engoliram muita água, não eram capazes de girar ou de subir para a canoa, nem nadar, tal era a força da corrente”, explicou Rebelo de Sousa. O chefe de governo ainda afirmou ter sido muita sorte conseguir contar com a ajuda de “outro patriota”, ao se referir ao homem que conduzia a moto aquática.

*Com Agência EFE