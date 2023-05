Presidente do Equador decreta dissolução do Parlamento e convoca novas eleições

Guillermo Lasso publicou a medida em decreto e determinou o fim imediato dos mandatos de todos os deputados; processo de impeachment seria votado no próximo sábado, 20

EFE/ José Jácome Policiais do Equador vigiam a entrada da Assembleia Nacional após o presidente Guillermo Lasso dissolver o Parlamento e convocar novas eleições



O presidente do Equador, Guillermo Lasso, decretou a dissolução da Assembleia Nacional, o parlamento do país, e convocou novas eleições. O decreto foi publicado nesta quarta-feira, 17. A medida ocorre um dia após a primeira audiência do processo de impeachment contra Lasso, que teve abertura autorizada na semana passada. No decreto, Lasso determinou que o Conselho Nacional Eleitoral do Equador convoque novas eleições nos próximos sete dias. Além disso, Lasso determinou o fim imediato do mandato de todos os deputados. “Equatorianos, esta é a melhor decisão para dar uma solução constitucional à crise política e comoção interna que o Equador está enfrentando e devolver ao povo o poder de decidir seu futuro”, escreveu o presidente nas redes sociais ao divulgar o decreto. Nesta terça-feira, ele compareceu à Assembleia para apresentar sua defesa. O processo seria votado no próximo sábado, 20. O processo de impeachment foi aberto para investigar suposto favorecimento de uma petrolífera em contratos estatais.