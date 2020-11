Presidente do Irã diz que próximo presidente dos EUA ‘se renderá’

Hassan Rohani falou em tom ameaçador sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos, afirmando que o próximo líder do país não terá outro opção a não ser se render perante a nação iraniana

EFE/EPA/PRESIDENTIAL OFFICE HANDOUT O presidente Hassan Rohani fala durante reunião do gabinete em Teerã



Nesta quinta-feira, 5, o presidente do Irã, Hassan Rohani, fez um discurso em que mencionava a polarização das eleições presidenciais dos Estados Unidos, ainda em apuração. Durante a sua fala, ele disse em tom ameaçador que “o próximo governo americano se renderá perante a nação iraniana e não terá outra opção”, não importando se o vencedor for o republicano Donald Trump ou o democrata Joe Biden. O líder assegurou que o seu país irá “vencer os inimigos e forçá-los a retomar o cumprimento da lei”. Além disso, garantiu que as sanções impostas pelos Estados Unidos desde 2018, que ele classificou como uma “guerra econômica”, não colocarão a nação contra a parede.

A fala vai ao encontro com a do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que nesta terça garantiu que a política do país não mudaria independente do resultado das eleições norte-americanas. Nesta quinta-feira, o aiatolá também ironizou as polêmicas em torno da apuração dos votos através do seu perfil oficial no Twitter, onde escreveu: “Isso são a democracia e as eleições nos Estados Unidos”. A relação entre o Irã e os Estados Unidos, que há anos é conturbada, piorou depois que o presidente Donald Trump saiu unilateralmente do acordo nuclear que as duas nações mantinham.

What a spectacle! One says this is the most fraudulent election in US history. Who says that? The president who is currently in office. His rival says Trump intends to rig the election! This is how #USElections & US democracy are. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) November 4, 2020

*Com informações da EFE