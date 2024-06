Presidente do México comemora decisão de Biden de simplificar a regularização de imigrantes nos EUA

Decisão permitirá conceder permissão de residência a 500 mil cônjuges de americanos e acelerar a concessão de autorizações de trabalho para graduados em universidades locais

REUTERS/Ted Hesson Segundo dados oficiais, 1,39 milhão de imigrantes de 177 países passaram pelo território mexicano entre janeiro e maio deste ano



O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, considerou um “avanço”, nesta terça-feira (18), a decisão do governo americano que permite a obtenção de vistos de residência e autorização de trabalho para centenas de milhares de migrantes do país vizinho. “É uma ótima notícia que vão regularizar famílias de mexicanos nos Estados Unidos, sobretudo os estudantes, os jovens. É digno de reconhecimento”, disse López Obrador, em sua coletiva de imprensa diária. Embora a nova norma seja “parcial”, representa “um avanço, e comemoro o que o presidente Biden está fazendo”, afirmou o presidente, ao apontar que nos Estados Unidos “há uma corrente” anti-imigração. López Obrador lembrou que seu governo tem insistido “na regularização dos mexicanos que levam anos trabalhando honradamente nos Estados Unidos e não se fez justiça para com eles”, e ressaltou que Joe Biden e ele compartilham da mesma visão de combater a imigração irregular da base, e por isso que ele propôs investir nos países de onde saem pessoas sem documentos por conta da pobreza e da violência.

Segundo dados oficiais, 1,39 milhão de imigrantes de 177 países passaram pelo território mexicano entre janeiro e maio deste ano, com o objetivo de chegar à fronteira com os Estados Unidos. O líder norte-americano abriu, nesta terça, a estrada para conceder permissão de residência a 500 mil cônjuges de americanos e acelerar a concessão de autorizações de trabalho para graduados em universidades locais, medidas condenadas pelos apoiadores de seu rival republicano nas próximas eleições, Donald Trump. Com essas mudanças, os migrantes sem autorização de residência casados com americanos, além de seus filhos, poderão obtê-la sem precisar sair do país para isso. ]

As modificações vão beneficiar aqueles que vivem “no país há pelo menos 10 anos e estão casados com um cidadão americano desde antes de 17 de junho de 2024”, informou a Casa Branca. As autoridades vão analisar todos os pedidos caso a caso. Os aprovados terão três anos para solicitar a residência permanente, período durante o qual poderão permanecer nos Estados Unidos e se qualificar para uma autorização de trabalho de até três anos. Uma vez obtida a residência permanente, também conhecida como ‘green card’, o beneficiário pode solicitar a cidadania.

