Presidente do México fala em ‘dia decisivo’ para resgate de mineiros presos em mina de carvão

Andrés Manuel López Obrador ressaltou a importância da vida dos 10 trabalhadores no local; grupo ficou encurralados devido a um colapso na parede de um túnel no Estado de Coahuila

EFE/Mario Guzmán Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador manifestou seu desejo de resgatar os 10 mineiros que encontram-se presos em mina de carvão



O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, utilizou as suas redes sociais no último sábado, 6, para expressar sua preocupação com os 10 mineiros que estão presos em uma mina de carvão no nordeste do país. Na publicação, o mandatário afirmou que, “segundo os técnicos, será possível descobrir se existe a possibilidade de os mergulhadores entrarem sem risco”. Até o momento, seis mergulhadores das Forças Especiais do país prestaram auxílio aos trabalhadores. “O principal problema são as inundações, embora os equipamentos de bombeamento sejam suficientes e de maior capacidade”, explicou. Próximos do local, familiares realizam uma vigília, dormindo em cadeiras de plásticos enquanto esperam por novidades sobre seus entes. Cinco mineiros conseguiram escapar do acidente e Gerardo Márquez, promotor regional, argumentou que a saída deve ter acontecido via uma “torrente de água” que escapou da mina. Jesús Ramírez, porta-voz da presidência mexicana, informou que quase 390 pessoas, entre civis e militares, trabalham “sem descanso” para a retirada dos trabalhadores na mina – localizada na cidade de Agujita, estado de Coahuila.