Presidente do México garante que não há ‘nenhum risco’ para torcedores em Guadalajara após morte de ‘El Mencho’

Claudia Sheinbaum afirmou que a situação “se normaliza pouco a pouco”, e que os aeroportos de Puerto Vallarta e Guadalajara operavam sem problemas

  • 24/02/2026 19h29
EFE/Sáshenka Gutiérrez Claudia Sheinbaum Presidente do México, Claudia Sheinbaum, fala sobre situação no país após morte de 'El Mencho'

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, descartou nesta terça-feira (24) qualquer risco para os torcedores que visitarem Guadalajara, uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, após uma ofensiva do narcotráfico causar preocupação na cidade e em grande parte do país no último domingo. Claudia afirmou que não há “nenhum risco” para os visitantes, e ofereceu “todas as garantias” para que a metrópole do oeste do México receba as quatro partidas programadas para junho.

Além de quatro partidas da fase de grupos, incluindo Uruguai x Espanha, Guadalajara sediará com Monterrey o torneio de repescagem que, no fim de março, definirá as duas últimas seleções classificadas. Participam Bolívia, República Democrática do Congo, Iraque, Nova Caledônia, Jamaica e Suriname.

Claudia afirmou que a situação “se normaliza pouco a pouco”, e que os aeroportos de Puerto Vallarta e Guadalajara operavam sem problemas. Houve entre seis e sete bloqueios ontem, mas “todos foram levantados”, disse. Segundo o governo de Jalisco, as atividades econômicas serão retomadas nesta terça-feira e as aulas recomeçam na quarta-feira. Dois jogos de futebol foram suspensos no domingo em Jalisco e outro no estado de Querétaro.

O governador do estado de Jalisco, Pablo Lemus, disse ser “completamente falso” que a cidade possa perder jogos da Copa. “Não existe absolutamente nenhum risco de perder alguma das três sedes” no México, afirmou. A seleção mexicana vai disputar amanhã um amistoso contra a Islândia no estádio La Corregidora, no estado de Querétaro, onde uma partida da Primeira Divisão foi suspensa no domingo devido à violência. No dia seguinte, a seleção mexicana publicou na rede social X fotos que mostravam seus jogadores e os adversários treinando em Querétaro.

Reação à morte de El Mencho

No domingo, a violência criminosa irrompeu na região após a morte do traficante Nemesio Oseguera, líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), em uma operação militar. Durante a ação e os confrontos posteriores, ao menos 27 agentes de segurança, 46 supostos criminosos e uma civil morreram, informaram autoridades ontem.

O CJNG respondeu à ofensiva com incêndio de veículos e estabelecimentos comerciais e bloqueios em estradas em 20 dos 32 estados do país, a menos de quatro meses do início do torneio, em 11 de junho. Na Cidade do México e em Monterrey, as outras sedes mexicanas da Copa – que também será disputada nos Estados Unidos e no Canadá -, não houve incidentes violentos.

Nemesio Oseguera, conhecido como El Mencho, era o traficante mais procurado pelo governo americano, que oferecia recompensa de 15 milhões de dólares (R$ 78 milhões). O líder, de 59 anos, comandava o CJNG, uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo, designada por Washington como organização terrorista estrangeira em fevereiro de 2025. A reação do cartel provocou temor em cidades como Puerto Vallarta, balneário do Pacífico frequentado por turistas e residentes do Canadá e dos Estados Unidos.

*AFP

