Presidente do Peru é atacada por manifestantes durante evento oficial

Polícia e a segurança do Estado intervieram e uma das manifestantes, identificada como Ruth Bárcena, foi detida

Cris BOURONCLE / AFP Dina Boluarte, é alvo de ataque durante evento oficial na cidade de Ayacucho



A presidente do Peru, Dina Boluarte, foi alvo de um ataque durante um evento oficial na cidade de Ayacucho. Durante lançamento da primeira pedra do asfalto de uma estrada, duas mulheres conseguiram ultrapassar a segurança e se aproximaram da presidente. Uma delas atacou Boluarte, enquanto a outra puxou seus cabelos. Imagens da televisão local mostram o momento do ataque. A polícia e a segurança do Estado intervieram e uma das manifestantes, identificada como Ruth Bárcena, foi detida. Ela acusou Boluarte de ser a responsável pela morte de seu marido durante os protestos de Ayacucho em dezembro de 2022. A presidente não retornava a Ayacucho desde então, quando as manifestações resultaram em 50 mortes em todo o país. Segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, cerca de 20 dessas mortes foram atribuídas às forças do Estado. Em Ayacucho, foram registradas 10 mortes durante as mobilizações.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O incidente foi repudiado pelo Chefe de Gabinete da presidência, Alberto Otárola, que classificou a agressão como grave e uma ameaça à integridade da chefe de Estado. Otárola manifestou seu repúdio em uma rede social. A presidente Boluarte estava acompanhada do governador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, durante o ataque. Ambos estavam participando da cerimônia de lançamento da primeira pedra do asfalto de uma estrada no bairro de Chiara, a cerca de 570 km de distância da capital Lima.