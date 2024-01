Mamma Bruschetta recebe alta de hospital e comemora

A apresentadora Mamma Bruschetta recebeu alta do hospital em que estava internada neste sábado, 20. Ela comemorou sua saída por meio de um vídeos nos stories do Instagram . “Já recebi alta. Estou saindo para minha casa completamente sã, vou continuar os tratamentos em casa. Estou ótima. Quero agradecer aos médicos e funcionários do hospital São Luiz”, disse. Bruschetta, de 74 anos, estava internada para tratar sintomas de, após ter passado mal com falta de ar, tosse e dores no peito no dia 12 de janeiro. Ela chegou a ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva ( UTI ), mas continuou estável e realizando fisioterapia respiratória.