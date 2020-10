Presidente interina da Bolívia reconhece vitória de aliado de Evo Morales na Bolívia 

Mesmo sem resultado oficial, Jeanine Añez utilizou suas redes sociais para parabenizar Luis Arce, do Movimento ao Socialismo, partido do ex-presidente

EFE/ Rodrigo Sura Após renúncia de Evo Morales no último domingo (10), a senadora Jeanine Añez se declarou presidente interina do país



A presidente interina da Bolívia, Jeanine Añez reconheceu, na madrugada desta segunda-feira, 19, a vitória de Luis Arce, do Movimento ao Socialismo, partido do ex-presidente Evo Morales, no primeiro turno das eleições do país. Em seu perfil no Twitter, Añez afirmou que, apesar de não haver, ainda, resultado oficial, a chapa de Arce venceu o pleito. “Ainda não temos o resultado oficial, mas pelos dados que temos, o senhor Arce e o senhor [David] Choquehuanca [vice] ganharam a eleição. Parabenizo os ganhadores e peço a eles para governar pensando na Bolívia e na democracia”, disse Añez. Para vencer as eleições no primeiro turno, o candidato precisa de 40% dos votos e uma vantagem de dez pontos percentuais para o segundo colocado.

Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el Sr. Arce y el Sr. Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) October 19, 2020

Mesmo antes do resultado oficial, Arce também comemorou o resultado em suas redes sociais. “Muito agradecido pelo apoio e confiança do povo boliviano. Recuperaremos a democracia e retomaremos a estabilidade e a paz social. Unidos, com dignidade e soberania”, diz na publicação. Ex-presidente da Bolívia, Evo Morales escreveu que “a vontade do povo se impôs”. Forçado pelos militares, Morales renunciou três semanas após sua vitória nas eleições presidenciais do ano passado. À época, uma auditoria da Organização dos Estados Americanos (OEA) identificou irregularidades no processo eleitoral. Desde o início da apuração, o adversário de Evo, Carlos Mesa, afirmou que Morales não havia alcançado a diferença necessária para vencê-lo ainda no primeiro turno. Na noite da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral boliviano suspendeu a contagem dos votos com pouco mais de 80% das urnas apuradas, com o resultado parcial indicando um segundo turno entre Morales e Mesa. No dia seguinte, a Transmissão de Resultados Eleitorais Preliminares (TREP) indicou, com 95% dos votos computados, uma vitória apertada do ex-presidente. Com a escalada da crise, o general Williams Kaliman pediu, em um pronunciamento, que Evo renunciasse para permitir “a pacificação e manutenção da estabilidade para o bem da nossa Bolívia”.