Presidente da região da Lombardia está em quarentena após caso de coronavírus na equipe

O presidente da região da Lombardia, ao norte da Itália, Attilio Fontana, iniciou nesta quarta-feira (26) um período de quarentena, depois que uma servidora com quem trabalhava foi diagnosticada com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus proveniente da China.

“Estou diretamente escrevendo do meu escritório no Palazzo Lombardua. Uma colaboradora do meu pessoal teve resultado positivo para o coronavírus. Fizemos o exame hoje, eu e o resto da minha equipe, e por sorte, demos negativo”, disse o político, em transmissão ao vivo no Facebook.

“Mas, isso fará com que eu, assim como outras pessoas na mesma situação, entre em um período de quarentena voluntária de 14 dias”, completou.

De acordo com o governo da Lombardia, o infectado é uma técnica regional, que teve contato com a unidade de crise que coordena a situação de emergência por causa da evolução do coronavírus no norte da Itália. Em todo o território, cerca de 400 foram diagnosticadas com a Covid-19, sendo que 12 morreram.

A região presidida por Fontana tem como capital Milão e é o principal foco da doença no país. Na cidade estão povoados classificados como “área vermelha”, onde surgiram os primeiros casos, em que cerca de 50 mil pessoas estão em quarentena.

*Com informações da EFE